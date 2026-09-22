Banazı'nın taneleri: yerelden markaya uzanan bir yolculuk

Banazı ziyareti:

Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde ve Yeşilyurt Kent Konseyi'nin destekleriyle yürütülen "Yeşilyurt’un Değerleri: Mahalleden Markaya, Tarladan Sofraya, Tescilden Turizme" projesinin son durağı Banazı oldu. Proje ekibi, bölgenin tarihî, kültürel ve tarımsal zenginliklerini yerinde görmek, üreticilerle doğrudan temas kurmak ve yerel ürünlerin marka değerini artırmaya yönelik adımları değerlendirmek üzere Banazı’da üreticilerle buluştu.

Saha çalışması ve üreticilerle buluşma:

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ile birim müdürlerinin katıldığı heyet, Banazı’daki üzüm bağlarını gezerek bağbozumu dönemindeki çalışmaları yerinde inceledi. Üreticilerle yapılan görüşmelerde, üretim sürecinin tarladan sofraya uzanan aşamaları ele alındı; hasat koşulları, iş gücü ihtiyaçları ve üretim sırasında karşılaşılan zorluklar detaylı şekilde konuşuldu.

Toplantılarda ürünlerin pazarlanması, tanıtımı ve markalaşma süreçleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. Heyet, Banazı’da üretimin yanı sıra bölgenin doğal güzellikleri, tarihî dokusu ve geleneksel yaşam kültürünün de birer değer olduğunu vurgulayarak, bu unsurların bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Markalaşma ve tescilin önemi:

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi’nin girişimleri sonucu elde edilen Banazı Karası Üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi toplantının odak noktalarından biri oldu. Heyet, tescilin ürünün marka değerini yükseltme, üreticilerin emeğini koruma ve pazarlama olanaklarını genişletme açısından taşıdığı önemi masaya yatırdı.

Banazı Karası’nın yanı sıra bölgedeki diğer yöresel ürünlerin tanıtımı ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik yeni çalışma başlıkları da değerlendirildi. Üreticilerle yapılan görüşmelerde, ortak tanıtım faaliyetleri, paketleme standartları ve satış kanallarının güçlendirilmesine ilişkin öneriler öne çıktı.

Ziyaretin sonunda bölgenin emektar üreticilerine, Banazı Karası Üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri takdim edildi. Bu tören, tescilin somut bir kazanım olarak üreticilere ulaştırılması ve yerel değerlerin görünürlüğünün artırılması açısından sembolik bir adım olarak kayda geçti.

Banazı üreticileri, tescil sürecinin sağladığı kazanımı önemsediklerini ifade ederek, kendileriyle doğrudan temas kurulmasından ve görüşlerinin dinlenmesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine, Yeşilyurt Kent Konseyine ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti. Proje yetkilileri ise Banazı’da başlatılan çalışmaların sürdürülebilir kılınması için takip ve destek mekanizmalarının işletileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Banazı ziyareti yerel üretimin değerinin tescil ve markalaşma süreçleriyle nasıl güçlendirilebileceğine dair somut adımların planlandığı bir buluşma olarak öne çıktı. Projenin diğer mahallelerdeki çalışmalarıyla birlikte bölgedeki tarımsal ve kültürel değerlerin ekonomik faydaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

YEŞİLYURT’UN DEĞERLERİ" PROJESİNİN SON DURAĞI BANAZI OLDU