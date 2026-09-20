Bandırma enstitüsünde su ürünleri için yeni histoloji laboratuvarı

Bandırma koyunculuk enstitüsünde histoloji laboratuvarı kuruldu

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Su Ürünleri Bölümünde yeni bir Histoloji Laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar, kurulumun tamamlanmasının ardından bilimsel araştırmalarda kullanılmaya başlandı.

Yeni cihazlar ve ekipmanlar:

Laboratuvara kazandırılan mikrotom ile birlikte çeşitli yeni ekipmanlar temin edildi. Bu altyapı, doku işlemleri, kesit hazırlama ve histolojik incelemelere yönelik araştırmaların kurum içinde yapılabilmesine imkân veriyor.

Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi:

Yapılan çalışmaların hedefi, Su Ürünleri Bölümü’nün histolojik araştırma kapasitesinin artırılması ve bilimsel çalışmaların daha modern bir altyapıyla yürütülmesidir. Enstitü, laboratuvar altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

BANDIRMA KOYUNCULUK ENSTİTÜSÜ’NDE YENİ LABORATUVAR