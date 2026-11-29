Enstitü makine parkurunu güçlendirdi:

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerin etkinliğini artırmak amacıyla makine parkuruna 6 traktör ve yeni ilaçlama makineleri kazandırdı. Kurum yetkilileri, bu takviyenin sahadaki uygulamalarda hız ve verim sağlayacağını belirtti.

Ekipmanların sahadaki işlevi:

Yeni alınan traktörlerin ve ilaçlama makinelerinin, toprak hazırlığı, bakım ve zararlı mücadelesi gibi günlük tarımsal işlemlerde kullanılmasının planlandığı ifade edildi. Bu sayede saha çalışmalarının daha kısa sürede ve daha düzenli yürütülmesine imkan tanınacağı vurgulandı.

Beklenen etkiler ve kurum hedefleri:

Enstitüye dahil edilen ekipmanlarla birlikte kurumun araç ve makine kapasitesi artırılmış oldu. Makine parkurunun güçlendirilmesi ile araştırma ve uygulama projelerinin saha ayağının desteklenmesi, iş gücü verimliliğinin yükseltilmesi ve operasyonel esnekliğin sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, yeni makinelerin periyodik bakım ve eğitim programlarıyla etkin şekilde kullanılacağını, böylece enstitünün yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik ve kalite açısından güçleneceğini belirtti.

BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NÜN MAKİNE PARKURUNA 6 YENİ TRAKTÖR KAZANDIRILDI