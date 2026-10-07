Dolar 49,1926 +0,04%
Euro 55,0909 -0,46%
Bist 12.286,08 -0,71%
Altın Gram 6.577,62 -0,67%
EUR/USD 1,1197 -0,58%
Brent Petrol 101,60 +1,01%
--°

Bandırma nüfusu 169 bin 476’ya çıktı; Balıkesir’de dördüncü büyük ilçe

TÜİK 2025 verilerine göre Bandırma'nın nüfusu 169 bin 476; yıllık artış yüzde 1,26 ile ilçe Balıkesir'de 4. sırada yer aldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bandırma nüfusu 169 bin 476’ya çıktı; Balıkesir’de dördüncü büyük ilçe

Bandırma'nın nüfusu 2025'te 169 bin 476 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı sayım sonuçlarına göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinin nüfusu 169 bin 476 olarak kaydedildi. Veriler, ilçenin bir önceki yıla göre nüfusunu artırdığını gösteriyor.

ilçenin yıllık değişimi:

Bandırma, 2025'te nüfusunu bir önceki yıla göre yüzde 1,26 oranında yükseltti. Bu artış, ilçenin Balıkesir içindeki nüfus dinamiklerinde istikrarlı bir konum koruduğunu işaret ediyor.

Balıkesir'de nüfus sıralaması:

Balıkesir genelinde nüfus açısından ilk sırada Karesi yer alıyor; Karesi'nin nüfusu 189 bin 444 olarak kaydedildi. Bunu 188 bin 858 ile Altıeylül ve 176 bin 251 ile Edremit takip ediyor. Bandırma, bu iller arasından sonra dördüncü sırada konumlanıyor.

Bandırma'nın ardından gelen ilçeler arasında Ayvalık (75 bin 815), Gönen (75 bin 730) ve Burhaniye (68 bin 370) bulunuyor. Bu veriler, Balıkesir içindeki nüfus yoğunluğunun merkez ve sahil ilçelerinde toplandığını gösteriyor.

İl genelinde ise toplam nüfus 1 milyon 284 bin 517 olarak açıklandı. Bandırma'nın kaydettiği yüzde 1,26'lık artış, ilçenin bölgesel sıralamadaki yerini güçlendirirken, nüfus dağılımı kent içi dengelerin korunmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

BANDIRMA’NIN NÜFUSU 169 BİN 476’YA YÜKSELDİ

BANDIRMA’NIN NÜFUSU 169 BİN 476’YA YÜKSELDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu
images

Sağlık-Sen şubeleri ortak çözüm arayışıyla bölge sağlık sorunlarını gündeme taşı...
images

Kocasinan'da gençlik enerjisi okul bahçesine taşındı
images

Büyükkılıç Develi'de sahadan dinledi: muhtar talepleri ve kütüphane incelemesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üç arkadaş eşlerine destek için geleneksel usulde salça kaynattı

Kocasinan'da gençlik enerjisi okul bahçesine taşındı

Ayrıldıktan sonra barışan çiftin kıskançlık tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

savi ile mücadeleyi karakaleme dönüştüren genç sanatçı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi