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Bandırma'da 17 Eylül Stadyumu'ndaki salonlar yenilendi ve halka açıldı

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki iki çok amaçlı salonda duvar, zemin tadilatları ve fayans kaplama çalışmaları tamamlandı; salonlar halka açıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bandırma'da 17 Eylül Stadyumu'ndaki salonlar yenilendi ve halka açıldı

17 Eylül Stadyumu'nda bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı

Bandırma 17 Eylül Stadyumu bünyesindeki spor tesislerinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlanarak kullanımına hazır hale getirildi. Proje, tesislerin fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik planlar doğrultusunda uygulandı.

yapılan işler:

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tadilat programı kapsamında, 17 Eylül Stadyumu içindeki 2 çok amaçlı salonda kapsamlı bakım yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde salonların duvar ve zemin tadilatları gerçekleştirildi ve yüzeyler fayans kaplama ile yenilendi.

tesislerin hizmete açılması:

Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından salonlar tekrar vatandaşların kullanımına sunuldu. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, spor tesislerinin fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik benzer çalışmaların sürdüğünü duyurdu ve tesislerin düzenli bakımıyla spor faaliyetlerinin destekleneceğini belirtti.

17 EYLÜL STADYUMU’NDAKİ ÇOK AMAÇLI SALONLAR YENİLENDİ

17 EYLÜL STADYUMU’NDAKİ ÇOK AMAÇLI SALONLAR YENİLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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