Bandırma'da birlik ve anma: 30 ağustos programı çelenkten geçide

Bandırma'da 30 Ağustos törenleri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle anıldı. Günün programı, resmi çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; şiir dinletileri ve halk oyunları sunumunun ardından resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törenin akışı:

Günün ilk bölümünde Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene; Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Orhun Atasever, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Onur Durna, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sg. Ütğm. Seyit Emre Çelik ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşma ve etkinlikler:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Hv. Plt. Ütğm. Yıldırım Berk Nacak, 30 Ağustos Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesindeki yerine vurgu yaptı. Nacak, konuşmasında şunları söyledi: "104 yıl önce, sayı ve silah olarak kendisinden çok üstün olan düşman karşısında yüreğindeki vatan sevgisi ve üstün cesaret ile milletini, ülkesini, kanının son damlasına kadar koruyan Türk askerinin, bugün de bu uğurda aynı inanç ve azimle canını seve seve feda edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Konuşmasının devamında Nacak, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bu güzel vatanı bizlere armağan eden, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, millet ve bayrak uğruna hayatlarını feda ederek yurdumuzun her karış toprağını koruyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra "Bugün" ve "30 Ağustos Zafer Türküsü" adlı şiirler okundu, ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlikler, törene katılanların ve vatandaşların bayram tebriklerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile tamamlandı.

Tören, Bandırma'da birlik, anma ve kutlama duygusunu öne çıkaran bir atmosferde son buldu; katılımcılar günün önemine ilişkin mesajlar verip, zaferin hatırlanmasına vurgu yaptı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BANDIRMA’DA TÖRENLE KUTLANDI