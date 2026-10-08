Bandırma’da darbelere maruz kalan yavru kedi yoğun bakımda

olay ve ilk müdahale:

Bandırma’da bir çocuğun fiziksel şiddetine maruz kaldığı belirtilen yavru kedi, olayın bildirilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede kedinin karın ve göğüs bölgesinde darbelere bağlı hassasiyet tespit edildi.

muayene bulguları ve teşhis:

Yapılan röntgen incelemesinde göğüs kafesinde küçük bir kırık belirlenirken, aynı zamanda akciğerlerinde kanama ve darbelere bağlı iç kanama saptandı. Bulgular doğrultusunda veteriner ekibi, kedinin solunum ve dolaşım durumunu yakından izlemeye aldı.

uygulanan tedavi ve takip:

Yavru kediye serum, kanama durdurucu ve ağrı kesici ilaçların yanı sıra oksijen ve ısı desteği sağlandı. Tedavi, yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyor; veteriner hekimler, kedinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini bildiriyor.

Olayla ilgili olarak, fiziksel şiddet sonucu yaralanmanın tespit edilmesi üzerine veteriner hekim raporu hazırlanarak kayıt altına alındı. Hazırlanan raporun gerekli adli ve idari süreçlerde kullanılabileceği yetkililerce belirtildi ve minik kedinin durumu yakından takip ediliyor.

BANDIRMA’DA ŞİDDETE UĞRAYAN YAVRU KEDİ TEDAVİ ALTINA ALINDI