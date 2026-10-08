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Bandırma'da ham yağ bölümündeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

7 Ekim 2026'de Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bandırma'da ham yağ bölümündeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olayın seyri:

Bandırma-Çanakkale karayolu üzerinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda, 7 Ekim 2026 günü saat 23.37 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine ilk müdahale için bölgeye 5 araç ve 15 personel sevk edildi.

Olay yerindeki ekipler alevlere hızlı müdahale etti; yangının büyümesi üzerine takviye araçlar istendi ve sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Susurluk Grup Amirliği'nden bir su ikmal aracı ve Karesi Grup Amirliği'nden bir köpük kulesi takviye olarak bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, çalışmalara bağlı olarak bölgeden iki aracın soğutma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

can kaybı ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya mahsur kalma vakası yaşanmadığı bildirildi. Yangının fabrikanın ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

BANDIRMA&#039;DA YAĞ FABRİKASINDA ÇIKAN BÜYÜK YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

BANDIRMA'DA YAĞ FABRİKASINDA ÇIKAN BÜYÜK YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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