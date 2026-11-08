Bandırma'da hayal kırıklığı: Fatih Karagümrük 4-0 kazandı, Arslan yönetimle görüşecek

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi ve alınan sonucu değerlendirdi.

Salvatore Bocchetti:

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, takımla yalnızca bir antrenman yapma fırsatı bulduklarını belirterek, "Kesinlikle kolay olmadı. Buraya gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz bu antrenman da çok iyi geçti. Oyuncu grubu gerçekten karakter koydu. Bugün sahada iyi bir reaksiyon gösterdiler. Özellikle aldığımız kötü sonuçlardan sonra bugün sahada bu reaksiyonu en iyi şekilde gösterdiler. Gördüğüm grup gerçekten karakterli oyunculardan oluşuyor. İnsanlıkları son derece yüksek. Bu iyi gidişin devamını bekliyoruz. Onun dışında biz çok köklü ve tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Tarihi renklerimiz var ve bu yüzden her maçta mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Ertuğrul Arslan:

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise 4-0'lık mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. "Mağlup olduk, üzgünüz. Şu an çok söylenecek bir şey yok. Taraftarlarımıza böyle bir futbol izlettirdiğimiz için üzgünüm. Bunun sorumluluğunu her zaman alan birisiyim. Gerçekten çok üzgünüm" sözleriyle duygularını aktardı.

Arslan, genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak erken gelen golün ve ikinci gol öncesinde top kaybının oyunu olumsuz etkilediğini belirtti. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takımda teknik direktöre istifa edip etmeyeceği de soruldu.

Bu konuyu aceleye getirmek istemediğini söyleyen Arslan, yönetimle görüşeceklerini ve "Eğer bizim gitmemiz takım için hayırlı olacaksa bunu da değerlendiririz. Ben buraya geldiğimden beri elimden gelenin en iyisini yapmaya, mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen böyle kötü günler olur" ifadelerini kullandı. Taraftarların tepkisini anladığını, bazı sözlerin kendisini üzdüğünü ancak cevap vermek istemediğini belirten Arslan, "Biz buraya koltuğa kazık çakmaya gelmedik. Bandırmaspor’un menfaatine ne varsa ben her şeyi yaparım" diyerek tribündeki ve ekran başındaki taraftarlardan özür diledi.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ SALVATORE BOCCHETTİ