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Bandırma'da kış bereketi: aktarlarda ıhlamur ve zencefil ön planda

Bandırma'da düşen sıcaklıklar vatandaşları aktarlara yönlendirdi; ıhlamur, kuşburnu, zencefil ve aronya gibi mevsim ürünlerine talep arttı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'da kış bereketi: aktarlarda ıhlamur ve zencefil ön planda

Bandırma'da aktarlarda hareketlilik:

Bandırma'da son günlerde gözlemlenen sıcaklık düşüşü, mahalle aktarcılarına olan ilgiyi artırdı. Kentte 30 yılı aşkın süredir aktarcılık yapan Abdullah Kanar, iş yerinde artan müşteri akışına dikkat çekiyor. Eski belediye binası içindeki dükkânında hizmet veren Kanar, mevsim değişimiyle birlikte özellikle bitkisel çay ve kök ürünlerine talebin yükseldiğini belirtiyor.

talebi yükselten ürünler:

Kanar'ın aktardığına göre, raflarda öne çıkan ürünler arasında ıhlamur, kuşburnu, zencefil ve mevsiminde olan aronya yer alıyor. Aronyanın vitamin ve antioksidan içeriği tüketicinin ilgisini çekerken, zencefil soğuk havalarda çay ve kürlerde daha çok tercih ediliyor. Ayrıca kış çayları ve çeşitli baharatlar da aktar tezgâhlarında daha fazla yer tutuyor.

İlgi artışı sadece belirli ürünlerle sınırlı kalmayıp, müşterilerin mevsim sebebiyle vücut direncini destekleyici karışımlara yönelmesine neden oluyor. Kanar, müşterilerin çoğunun mevsiminde bulunan doğal ürünleri tercih ettiğini ve bu ürünlere yönelik bilgi danışmak için dükkâna uğradıklarını ifade ediyor.

mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Kanar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının artması nedeniyle insanların kat kat giyinmeye ve mevsime uygun beslenmeye önem verdiğini vurguluyor. Aktardan alınan ürünlerin doğru kullanımının önemine dikkat çeken Kanar, tüketicilerin bilgilendirilmesinin satışla beraber arttığını belirtiyor.

Bandırma'daki aktarlarda gözlenen bu hareketlilik, şehrin gündelik yaşamında mevsim değişikliğinin etkisini gösteriyor. Hem sağlık hem de geleneksel alışkanlıklar doğrultusunda halkın aktar ürünlerine yönelmesi, yerel işletmelerde hareketlilik yaratıyor ve kış hazırlıklarının erken başladığını işaret ediyor.

HAVALAR DEĞİŞTİ, AKTARLARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

HAVALAR DEĞİŞTİ, AKTARLARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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