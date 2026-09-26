Bandırma'da ön seçim gerilimi: konuşma süresi krize dönüştü

Program ve tartışmanın başlangıcı:

Yeni Parti Bandırma İlçe Başkanlığı ön seçimi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlaması planlanan program, kurucu ilçe başkanı Mehmet Atak'ın konuşmasının ardından divan heyetinin belirlenmesiyle sürdü. Daha sonra kürsüye çıkan Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konuştu.

Konuşmaların uzaması ve programın sarkması salon içindeki bazı üyelerin sabrını zorladı; katılımcılar kürsüden konuşmaların kısaltılmasını talep etti. Taleplerin yüksek sesle dile getirilmesi sonrası karşılıklı sözlü müdahaleler tırmandı ve tartışma büyüdü.

Salondaki tepkiler ve müdahaleler:

Bir grup üyeden gelen 'Kısa kesin, başkan adayları konuşsun' uyarısı sonrası gerilim yoğunlaştı. Üyelerden biri 'Başkanım işimiz gücümüz var, sınava gideceğim' deyince Mirza, 'Git, 18.00'e kadar git-gel. Sizler buraya katkı sağlamaya değil, kongreyi sabote etmek anlamına geliyor' karşılığını verdi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Kongre Divan Başkanı Necdet Aytekin araya girerek 'Karşılıklı sataşmalar devam ediyor. İsterseniz kısa keselim' dedi.

Mirza kürsüde konuşmasını sürdürme kararlılığını vurguladı: 'Konuşmayı kısa kesmeyeceğim. Başkan adayları da konuşacak. Bu kongreler tatil gününde yapılır, uzun olur. Bu Yeni Parti’nin kongresidir. Öyle kısa yoldan olmaz.' Ayrıca parti içindeki alışkanlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek 'Hastalıklı kişilerden arınacağız' ifadelerini kullandı ve partinin aidat sistemine değinerek üyelerin 50 lira aidat ödeyeceğini söyledi.

Salonda başka tepkiler de oldu; bir üye Mirza'ya 'Bir ilçenin belediye başkanı iseniz, demokrasiyi savunuyorsanız daha anlayışlı olmalısınız' diye seslendi. Mirza ise sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere 'Ben cevap veririm, kimsenin altında kalmam. Konuşmaya devam ediyorum' karşılığını verdi. Tartışma sırasında bazı üyeler birbirlerine 'İzlemek, dinlemek istemiyorsan çık git' ve 'Ne biçim saygısızlık bu' şeklinde tepkiler gösterdi; Mirza'nın bazı üyelere yönelik 'Sizin gibilerine burada yer yok' sözleri de kayda geçti.

İl başkanının çağrısı:

Yaşanan gerginliğin ardından kürsüye çıkan Erden Köybaşı salondakilere sakin olmaları çağrısında bulundu: 'Sevgili arkadaşlar, sandalyeler yerinden çıksa birbirinize atacaksınız demek ki. Biraz evvel konuşmamda minimum tuttum. İstesem 45 dakika da konuşurum. Kavga etmeyelim arkadaşlar.'

Köybaşı, tartışmaların Yeni Parti'ye taşınmaması gerektiğini vurgulayarak 'Basına çok güzel malzeme oluyoruz' dedi ve programın saat hassasiyetine dikkat çekti: 'Benim zaman takıntım var. Saat 11.00 ise 11.00'de başlatırım... Genel Başkanımız Özgür Özel diyor ki, eğer biz iktidar olacaksak süreye uyacağız, disiplinli olacağız.' Köybaşı'nın müdahalesinin ardından salondaki tansiyon kademeli olarak düşürülmeye çalışıldı ve oy kullanma sürecine geçildi.

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANI DURSUN MİRZA