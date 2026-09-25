Bandırma'da palamut bolluğu tezgâhları canlandırdı

Bandırma balık halinde sezon hareketliliği

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Halinde hareketlilik arttı. Tezgâhlarda çeşitlilik öne çıkarken, vatandaşların ilgisi özellikle palamuta yoğunlaştı. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Semih Gargı, sezonun her geçen gün canlandığını belirtti.

Palamut fiyatları ve boyları:

Gargı, palamutların irileştiğini ve hâlihazırda yaklaşık 750 gram gelen palamutların 150 liradan satıldığını söyledi. Daha küçük boydaki palamutların ise 125 liradan tezgâhlarda yer aldığını aktaran Gargı, sezon ilerledikçe balık boylarının ve tezgâh çeşitliliğinin artmasını beklediklerini ifade etti.

Tezgâhlarda hangi balıklar var:

Tezgâhlarda palamutun yanı sıra sardalya, hamsi, istavrit ve sarıkanat gibi türler de bulunuyor. Gargı, sardalya ve hamsinin kilogramının 200 lira civarında, istavrit ve sarıkanadın da kilogramının yaklaşık 200 lira olduğunu belirtti.

Gargı, balıkçılık açısından sezonun olumlu seyretmesinin hem esnaf hem de tüketici için memnuniyet verici olduğunu vurguladı ve tezgâhlardaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesini umduklarını söyledi.

BANDIRMA’DA BALIK TEZGÂHLARINDA PALAMUT BEREKETİ