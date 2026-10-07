Bandırma'da palamut tezgâh fiyatları düştü, ilgi arttı

tezgâhlarda düşen fiyatlar:
Bandırma'da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatları geriledi. İri palamutlar tanesi 100 lira, küçük boy palamutlar ise 75 liradan satışa sunuluyor.
satış noktalarında durum:
Seyyar balıkçılar, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde tezgâh açıyor. Tezgâhlarda palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor ve günün öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
tüketici ilgisi ve etkileri:
Fiyatlardaki gerileme, vatandaşların balığa olan ilgisini artırdı; palamut, hem erişilebilir fiyatı hem de tezgâh çekiciliğiyle alıcıların tercihleri arasında öne çıkıyor.
BANDIRMA’DA PALAMUT 100 LİRAYA DÜŞTÜ
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