Bandırma'da palamut tezgâh fiyatları düştü, ilgi arttı

tezgâhlarda düşen fiyatlar:

Bandırma'da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatları geriledi. İri palamutlar tanesi 100 lira, küçük boy palamutlar ise 75 liradan satışa sunuluyor.

satış noktalarında durum:

Seyyar balıkçılar, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde tezgâh açıyor. Tezgâhlarda palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor ve günün öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

tüketici ilgisi ve etkileri:

Fiyatlardaki gerileme, vatandaşların balığa olan ilgisini artırdı; palamut, hem erişilebilir fiyatı hem de tezgâh çekiciliğiyle alıcıların tercihleri arasında öne çıkıyor.

BANDIRMA’DA PALAMUT 100 LİRAYA DÜŞTÜ