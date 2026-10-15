Bandırma'da rüzgârın bıraktığı izler hızla silindi

Bandırma'da temizlik ve onarım çalışmaları

Bandırma'da gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr, Cumhuriyet Meydanı ile sahil bandında olumsuzluklara yol açtı. Bölgeden çıkan hasar ve çevreye savrulan atıklar, yerel yönetim ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi.

Meydanda ve sahil bandında müdahale:

Çalışmalar kapsamında ekipler, rüzgârın dağıttığı ağaç dalları ve çeşitli atıkları topladı. Cumhuriyet Meydanı ve sahil bandında yürütülen temizlik ile halkın kullanımına açık alanlarda biriken tehlike unsurları kaldırıldı, sahil hattının görünümü kısa sürede normale döndürüldü.

Belediyenin hızlı müdahalesi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtına sonucu sahil bandında devrilen aydınlatma direğini aynı gün yenisiyle değiştirdi. Yapılan açıklamada, sahadaki temizlik ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Yetkililer, önceliğin kamu güvenliği ve vatandaşların günlük hayatının aksamasının önlenmesi olduğunu belirterek, benzer hava koşullarına karşı kolluk ve bakım ekiplerinin koordinasyonunun önemine değindi. Bölgede gerekli denetimlerin devam edeceği, ortaya çıkan küçük hasarların hızla onarılacağı ifade edildi.

Vatandaşlara da sahil ve meydan çevresinde olağan dışı durum gördüklerinde yetkililere bildirme çağrısı yapıldı. Bu tür hızlı müdahaleler, kentin ortak kullanım alanlarının kısa sürede güvenli hale getirilmesinde belirleyici rol oynadı.

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