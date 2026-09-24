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Bandırma'da üç can aynı kazada uğurlandı: anne, 3 yaşındaki kız ve doğmamış bebek

Bandırma'da refüjü aşan otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada hamile Merve Turan, 3 yaşındaki kızı Ahsen ve doğuma 2 hafta kalan bebek hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bandırma'da üç can aynı kazada uğurlandı: anne, 3 yaşındaki kız ve doğmamış bebek

kaza anı ve olay yeri incelemesi:

Edinilen bilgilere göre kaza, Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda meydana geldi. Karacabey yönünden Bandırma istikametine seyreden sürücü Merve Turan idaresindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen 16 ABT 586 plakalı kamyonla şiddetli çarpışmanın ardından otomobil, kamyonun altına girerek sürüklendi.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede otomobilde bulunan Merve Turan ile küçük kızı Ahsen Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ve trafik ekiplerinin ilk değerlendirmeleri doğrultusunda olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

hastanedeki müdahale ve kayıplar:

Doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan olduğu belirtilen Merve Turan'ın karnındaki bebeğin kurtarılması amacıyla anne hemen hastaneye kaldırıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeği yaşatmak için ameliyata alınan anneye doktorlar tarafından müdahale edildi; ancak yapılan tüm çabalara rağmen bebek kurtarılamadı. Anne ve kızının cansız bedenleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

cenaze töreni ve mahalle halkının tepkisi:

Kazada hayatını kaybeden anne, kızı ve doğmasına kısa süre kalan bebek için Yeşilçomlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeşilçomlu Köy Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Turan ailesinin yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında aile yakınlarının ve komşuların büyük üzüntü yaşadığı, duaların edildiği bildirildi.

Cenaze namazının ardından Merve Turan, Ahsen Turan ve dünyaya gelmesine yaklaşık 2 hafta kalan bebek, Yeşilçomlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada üç canın yitirilmesi bölge halkında derin üzüntü oluşturdu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN HAMİLE ANNE, 3 YAŞINDAKİ KIZI VE BEBEĞİ CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA...

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN HAMİLE ANNE, 3 YAŞINDAKİ KIZI VE BEBEĞİ CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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