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Bandırma'da yeni eğitim yılı umut ve geleneklerle açıldı

Bandırma'da 2026-2027 eğitim yılı ve İlköğretim Haftası kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreniyle başladı; şiir, zeybek ve çiçek takdimi yapıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bandırma'da yeni eğitim yılı umut ve geleneklerle açıldı

Bandırma'da ilköğretim haftası coşkusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla bir dizi tören ve etkinlik düzenlendi. Gün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı; Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenler ve program akışı:

Çelenk töreninin ardından kutlama programı Şehit Süleymanbey İlkokulu'nda devam etti. Programa Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler şiirler okudu ve geleneksel zeybek gösterisi sundu.

Etkinliklerin en duygusal anlarından biri, 4. sınıf öğrencilerinin ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" amacıyla çiçek takdim etmesi oldu; bu jest, yeni başlayan öğrenciler için sıcak bir karşılama işlevi gördü.

Eğitim vurgusu ve okul yaşantısı:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, konuşmasında eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarmak olmadığını; aynı zamanda karakter, hayal gücü ve gelecek inancının şekillendirilmesinde de belirleyici olduğunu vurguladı. Aslan, akademik başarıların yanında güvenli okul ortamları ve okul-aile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Aslan, Bandırma'nın LGS ve YKS başta olmak üzere bilim, sanat, teknoloji ve spor alanlarındaki başarılarından gurur duyduklarını belirterek, eğitimdeki başarıyı daha ileri taşımak için çalışmaların süreceğini ifade etti. Şehit Süleymanbey İlkokulu Müdürü Naci Öntemel ise okulun çocuklar için ikinci bir yuva olduğunu söyleyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Program, katılımcıların ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu coşkulu atmosferle sona erdi; etkinlikler hem geleneksel değerleri hem de yeni eğitim dönemine yönelik umutları öne çıkardı.

BANDIRMA’DA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

BANDIRMA’DA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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