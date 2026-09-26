Bandırma'da yükümlülere istihdam kapıları açıldı

İŞKUR semineri detayları:

Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme semineri, yükümlülere yönelik istihdam ve mesleki eğitim fırsatlarını aktarılmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte hedef, katılımcıların iş gücü piyasasına dahil olmalarını kolaylaştıracak uygulamalı bilgiler sunmaktı.

Seminerde paylaşılan bilgiler:

Semineri yöneten Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi uzmanlarından Mustafa Erdem, katılımcılara iş arama kanalları ve başvuru süreçleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yaptı. Erdem, özellikle İŞKUR portalı kullanımına ilişkin adım adım yönlendirmeler sundu ve açık iş pozisyonlarına başvuruda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Ayrıca seminer kapsamında mesleki eğitim kursları ve yükümlülülere yönelik istihdam destekleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara hangi kursların mevcut olduğu, kurslara nasıl kayıt olunacağı ve desteklerden yararlanma koşulları hakkında uygulamalı bilgiler iletildi.

Hedef ve teşekkür:

Etkinliğin temel amacı, yükümlülerin iş gücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlamaktı. Seminer sonunda verilen bilgi ve yönlendirmeler nedeniyle Mustafa Erdem ile Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi'ne teşekkür edildi. İlerleyen dönemde benzer bilgilendirme çalışmalarıyla katılımcıların istihdam süreçlerinin takip edilmesi planlanıyor.

BANDIRMA'DA YÜKÜMLÜLÜLERE İŞKUR'DAN İSTİHDAM DESTEĞİ