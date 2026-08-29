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Bandırma'da zafer coşkusu masa tenisinde karşılaştı

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği 30 Ağustos masa tenisi turnuvasında Yaz Spor Okulları öğrencileri bayram coşkusunu sahada yaşadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:48

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bandırma'da zafer coşkusu masa tenisinde karşılaştı

Bandırma'da masa tenisinde bayram hareketliliği:

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bandırma'da düzenlenen masa tenisi turnuvası, genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyonu gerçekleştiren Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlikte, Yaz Spor Okulları bünyesinde eğitim alan öğrenciler mücadele etti.

saha içi rekabet ve öğrenme fırsatı:

Turnuvada sporcular, antrenmanlarda kazandıkları teknik bilgi ve taktikleri resmi karşılaşma ortamında uygulama şansı buldu. Karşılaşmalar sırasında hem performans hem de mücadele ruhu ön plana çıktı; maçlar zaman zaman heyecanlı anlara sahne oldu ve izleyicilere renkli görüntüler sundu.

organizasyonun amacı ve teşekkür:

Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla buluşturmayı amaçladı ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak organizasyonda görev alan antrenörlere ve spor uzmanlarına teşekkür etti; etkinliğin benzer çalışmalar için cesaret verici olduğu vurgulandı.

BANDIRMA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL MASA TENİSİ TURNUVASI DÜZENLENDİ

BANDIRMA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL MASA TENİSİ TURNUVASI DÜZENLENDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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