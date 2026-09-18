Bandırmaspor'un hocası mağlubiyeti üstlendi, milli arada takımı toparlayacak

maçın özeti

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör de maçın kritik anları ve takımlarının durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, deplasmanın zorluğunu ve oyuncularının maça motive çıktığını vurguladı.

ümraniyespor: disiplinli savunma ve etkili ilk 45 dakika

Levent Açıkgöz, Bandırma deplasmanına gelirken zorlu bir maç beklediklerini ifade ederek, "Bandırma’ya gelirken zor bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Geçen hafta Sarıyer beraberliği ve üst düzey bir oyun vardı. Oyuncularımız motive bir şekilde sahaya çıktılar" dedi. Açıkgöz, ilk yarıda rakibe fazla pozisyon vermediklerini ve 30’lu dakikalarda kaçırdıkları net bir fırsatın bulunduğunu aktardı.

İkinci yarıya ilişkin değerlendirmesinde Açıkgöz, "İkinci yarıda rakibimize ilk 15 dakika biraz baskı yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Çıkışımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Teknik adamın sözleri, Ümraniyespor’un hem savunma organizasyonunu hem de hücumdaki etkinlik arayışını özetliyor.

bandırmaspor: arslan mağlubiyeti üstlendi, eksikler üzerinde çalışılacak

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise maçtan sonra alınan sonucun kendilerini üzdüğünü belirterek, milli araya galibiyetle girememenin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Arslan, Ümraniyespor’un katı savunma anlayışının kendilerini zorladığını ve önde alan desteklerini yapamadıklarını anlattı.

Arslan ayrıca takım içindeki sakatlıkların antrenman düzenini etkilediğine dikkat çekti: "İlk yarıda bazı oyuncuların hafta içinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle antrenmanlara katılamadık." Teknik direktör, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle format ve anlayışta düzenlemelere gittiklerini, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini aktardı ve maçtaki kilit anla ilgili, "Luka’nın çıkardığı boşluğa Kerem’i kaçırdı, sonucunda ona mağlup olduk" şeklinde yorum yaptı.

Arslan, mağlubiyeti üzerine alarak taraftarlardan özür diledi: "Bu takımı hazırlayan benim. Hiçbir bahaneye sığınmadan mağlubiyeti üzerime alıyorum. Ama bu takımın hocası olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğim." Teknik adam, milli arada takımı yeniden hazırlayacaklarını, yüzde 68 topla oynama oranına rağmen 90 dakikada bir gol yediklerini ve bu golleri konuşacaklarını belirtti.

Arslan sözlerini, hakemi veya rakibi gündeme getirmeden, eksikleri düzelterek yollarına devam edeceklerini söyleyip Ümraniyespor’u tebrik ederek tamamladı. Her iki ekip de milli arayı çalışmalarla geçirip, önümüzdeki haftalarda form yakalamayı hedefliyor.

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT AÇIKGÖZ