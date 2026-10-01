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Bangkok'ta 68 yıllık tapınağa elektrikli otomobil daldı: 3 kişi yaralandı

Bangkok’un Çin Mahallesi'ndeki 68 yıllık Guanyin Tapınağı'na, sürücünün direksiyonda bilinç kaybı sonucu elektrikli otomobil daldı; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bangkok'ta 68 yıllık tapınağa elektrikli otomobil daldı: 3 kişi yaralandı

Bangkok'ta Guanyin Tapınağı'nda kaza

Bangkok’un Çin Mahallesi'ndeki 68 yıllık Guanyin Tapınağı'nda sürücünün direksiyon başında bilinç kaybetmesi sonucu bir elektrikli otomobil tapınağa daldı. Olayda 3 kişi yaralandı; yaralananlardan ikisi ağır olduğu bildirildi. Bazı eşya ve yapıların zarar gördüğü aktarıldı.

olayın seyri

Polis açıklamalarına göre görgü tanıkları, sürücüyü yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları bulunan yaşlı bir erkek olarak tarif etti. Sürücünün direksiyon başında bilinç kaybettiği ve bu sırada yanlışlıkla gaza basması sonucu aracın tapınakta bulunan kişilere çarptığı bildirildi.

soruşturma ve ilk değerlendirme

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak olayın sürücünün anlık sağlık sorunu nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Çin Mahallesi’nde, sürücüsünün direksiyon başında bilincini...

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Çin Mahallesi’nde, sürücüsünün direksiyon başında bilincini kaybetmesi tapınağa dalan elektrikli otomobil 3 kişiye çarptı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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