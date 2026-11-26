Bangchak petrol deposunda patlama
Bangkok'ta Bangchak petrol deposunda patlama meydana geldi. Olayda gökyüzüne alev topu ve yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve tahliye:
Yetkililer, deponun yakınında bulunanlara derhal bölgeyi boşaltmaları yönünde tahliye çağrısı yaptı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve müdahale ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
İlk bilanço:
Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, olayla ilgili bilgi paylaşımının devam edeceğini bildirdi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir petrol deposunda patlama meydana geldi, çevre sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.
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