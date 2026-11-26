Bangchak petrol deposunda patlama

Bangkok'ta Bangchak petrol deposunda patlama meydana geldi. Olayda gökyüzüne alev topu ve yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Yetkililer, deponun yakınında bulunanlara derhal bölgeyi boşaltmaları yönünde tahliye çağrısı yaptı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve müdahale ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlk bilanço:

Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, olayla ilgili bilgi paylaşımının devam edeceğini bildirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir petrol deposunda patlama meydana geldi, çevre sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.