Dolar 49,3873 +0,04%
Euro 55,1089 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,48 -1,35%
EUR/USD 1,1158 -0,40%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Banyodaki gizli bölmede yakalanan ByLock kullanıcısı cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezası bulunan ByLock kullanıcısı B.E.B., banyodaki gizli bölmede yakalanarak cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Banyodaki gizli bölmede yakalanan ByLock kullanıcısı cezaevine gönderildi

olayın kısa özeti:

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen B.E.B., bir evin banyosunda oluşturulmuş gizli bölmede yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

operasyon ve tespit:

Olayda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Yapılan araştırma ve takip sonucunda B.E.B.'nin saklandığı adres tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

yakalanma süreci ve teslim:

Baskında şüpheli, evin banyosunda hazırlanmış gizli bölmede bulundu ve gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemler tamamlandıktan sonra şahıs, resmi görevlilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

FETÖ&#039;den aranan evin banyosundaki gizli bölmede yakalandı

FETÖ'den aranan evin banyosundaki gizli bölmede yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Yatırım fonu tasfiyesinde devir işlemleri kamu bütçesine yük olmayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti