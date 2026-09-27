Baraj kapaklarının açılması sonrası Kezer Çayı'nda mahsur kalan iki öğrenci kurtarıldı

Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu Kezer Çayı'nda adacıkta mahsur kalan öğrenciler, kısa sürede kurtarıldı. Olayla ilgili ihbar ve müdahale süreçleri yetkililerce aktarıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 26 Eylül 2026 günü saat 17.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, Kezer Çayı'nın ortasındaki adacıkta iki üniversite öğrencisinin mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma:

AFAD ekipleri 1 müdahale aracı ve 3 AKT personeli, jandarma ise 1 araç ve 3 personel ile olay yerine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu 2 kadın üniversite öğrencisi mahsur kaldıkları bölgeden alınarak güvenli alana çıkarıldı. Olayda öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SİİRT’TE BARAJ KAPAKLARININ AÇILMASIYLA SU SEVİYESİ YÜKSELEN KEZER ÇAYINDA ADACIKTA MAHSUR KALAN 2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU GÜVENLİ ALANA ÇIKARILDI.