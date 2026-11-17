Barajda ortaya çıkan kemikler sonrası adliye: kaybolan Ahmet'in ölümü yargıda

Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolan ve iki yıl sonra barajda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz ile ilgili soruşturma kapsamında, aralarında 3'ü tutuklu olmak üzere 4 sanık Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y., E.İ. ile SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuksuz sanık İ.B. katıldı; tanıklar, sanık yakınları ve avukatlar da salonda yer aldı.

duruşmada anlatılanlar:

Tutuklu sanık K.A., "Kirpi Ahmet" lakaplı Yılmaz ile 2004'ten beri arkadaş olduklarını ve birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını belirtti. Olay günü yaşananları anlatan K.A., Yılmaz'ın eşiyle tartıştığını, eşinin kendisinden alkolleri alıp getirmesini istediğini söyledi. K.A. ifadelerinde, dere kenarında ve daha sonra araçta alkol aldıklarını, araçta kendisiyle birlikte Ahmet, B.İ. (ölen E.İ.'nin ağabeyi) ve T.Y. bulunduğunu anlattı.

K.A., "Alkolün etkisiyle arabada sızmışım, T.Y. arabanın camına vurup bağırmaya başladı. Ahmet vücuduyla koltuğa yan yatmış vaziyetteydi. B.İ.'ye sordum ne olduğunu, B.İ. bana, 'Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti' dedi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Eve gittiğimde Ahmet hala aracın içinde duruyordu, sonrasında cesede ne yaptılar bilmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık T.Y. de K.A.'nın ifadelerinin kısmen doğru olduğunu, B.İ. ile ilişki nedeniyle korkulacak birinin olamayacağını belirtti. Sanıklardan E.İ., olay sırasında orada olmadığını, gördüklerini ve duyduklarını ölen ağabeyi B.İ.'den öğrendiğini ifade etti.

tanık beyanları ve mahkeme kararı:

Duruşmada adı geçen İ.E. olayla ilgisi olmadığını söylerken, eski eşi İ.B. tanıklıkta, boşanmak istediğinde kendisini tehdit ettiğini ve tehdit amacıyla "Baraja adam attık, bulamadılar" gibi ifadeler kullandığını anlattı; bu sözleri abartılı bulduğunu, bu yüzden böyle bir eylem beklemediğini belirtti.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Soruşturma kapsamında belirtilen ifadeler ve iddialar duruşma tutanaklarına geçti; adli sürecin ilerleyen duruşmalarında iddiaların ayrıntıları ve deliller değerlendirilecek.

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