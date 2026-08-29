Barajın ortasında bir misafir: çöplükten gelen boz ayının yüzüşü

Karakurt barajında yüzme anı:

Sarıkamış ilçesinde sıklıkla çöplük ve çöp konteynerleri çevresinde gözlemlenen bir boz ayı, bu kez rotasını Karakurt Barajı'na çevirdi. Göldeki ayı, suyun üzerinde güçlü kulaçlarla ilerlerken çevredeki balıkçılar tarafından fark edildi.

Tekneyle gezinti yapan Hamza Kral, gölün ortasında hızla ilerleyen ayıyı görünce teknesini yaklaştırdı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ayı, teknenin yaklaşmasına önce aldırış etmedi, daha sonra balıkçının seslenmesi üzerine yönünü değiştirerek yüzmeye devam etti.

balıkçının görüntüleri ve tanıklık:

Görüntülerde ayının suyu geçiş veya serinlemek amacıyla kullanıp kullanmadığı kesinleşmiyor; ancak teknenin yaklaştığı anda ayının rotasını değiştirmesi net biçimde görüldü. Hamza Kral'ın kaydettiği bu anlar, barajda nadir görülen bir sahne olarak dikkat çekti.

davranış ve olası nedenler:

Sarıkamış'ta daha önce ilçe çöplüğü ve sokak aralarında da görüntülenen aynı boz ayının bu kez barajda yüzmesi, bölgedeki vahşi yaşam hareketliliğini yeniden gündeme getirdi. Ayının barajdaki yüzüşü, cep telefonu kamerasına anbean yansırken, gözlemciler bu sahnenin hem şaşırtıcı hem de renkli görüntüler sunduğunu belirtti.

SARIKAMIŞ İLÇESİNDE GENELLİKLE ÇÖPLÜK VE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN BOZ AYI, BU KEZ ROTASINI KARAKURT BARAJI’NA ÇEVİRDİ