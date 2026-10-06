Barcelona sokaklarında konut krizi protestosu barikat ve yangınlarla tırmandı

olaya genel bakış:

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona'da akşam saatlerinde kiracı sendikası Sindicat de Llogateres ve diğer örgütlerin çağrısıyla konut krizine yönelik bir gösteri düzenlendi. Polis kaynaklarına göre yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katılırken, organizatörler katılımın 120 bin olduğunu açıkladı. Yürüyüş yerel saatle 19.30'da Plaça Urquinaona meydanından başlayıp kent merkezindeki çeşitli güzergâhlardan geçerek Passeig de Gracia ile Gran Via kavşağında sona erdi.

yürüyüşün talepleri ve başlangıcı:

Göstericiler yol boyunca yükselen kiraları ve emlak spekülasyonunu protesto ederek konutlara erişimin güvence altına alınması için önlemler talep etti ve konut sorununa dikkat çekmek amacıyla genel grev çağrısı yaptı. Yürüyüş, çoğunlukla barışçıl bir atmosferde ilerlese de akşam saatlerine doğru bazı gruplar ile güvenlik güçleri arasında gerilim arttı.

çatışmanın tırmanışı:

Yürüyüş yaklaşık olarak 21.30'a kadar sürdü. Polis, bölgedeki katılımcılara Passeig de Gracia ve Gran Via çevresinden ayrılmaları yönünde anons yaptı; ancak bazı göstericiler alandan ayrılmayı reddetti. Olay yerinde bulunan polis karakoluna yabancı maddeler atıldı. Kapüşonlu grupların polis memurlarına taş, kaldırım taşı, cam şişe ve diğer cisimleri fırlatmasıyla şiddet olayları başladı; kalabalık çöp kutuları, bariyerler, bisikletler ve yakındaki inşaat malzemeleriyle barikatlar kurdu. Katalan polisi, çatışan grupları dağıtmak için saat 22.15 civarında müdahalede bulundu ve olaylar Plaça Catalunya ile La Rambla çevresine yayıldı.

müdahale, hasar ve gözaltılar:

Polisin açıklamasına göre çatışmalar sırasında toplam 28 barikat kuruldu ve 22 yangın çıktı; itfaiyeciler polis koruması eşliğinde yangınları söndürdü. Göstericilerin çöp kutularını ateşe vermesi ve çevredeki materyallerin kullanılması sonucu bazı araçlar da hasar gördü. Güvenlik güçleri göstericilere karşı köpük mermi kullandı. Olaylar gece yarısına kadar sürdü.

Katalan polisi, çatışmalar sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını, 30 polis memurunun ise hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

İspanya'nın Barcelona kentinde konut krizine ilişkin düzenlenen gösterilerde kapüşonlu gruplar, kurdukları barikatları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Katalan polisi 13 kişiyi gözaltına alırken, çıkan olaylarda 30 polis memuru yaralandı.