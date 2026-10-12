Dolar 49,3390 -0,04%
Euro 55,0695 +0,03%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.639,39 -0,12%
EUR/USD 1,1158 -0,02%
Brent Petrol 105,83 -0,77%
--°

Barcelona'da Flick uyarıyor: sarı-kırmızılı atmosfer rakibi zorlayacak

Hansi Flick, Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosferin dünyanın en iyilerinden olduğunu söyleyip Barcelona'nın İstanbul'daki zorlu maça hazır olması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Barcelona'da Flick uyarıyor: sarı-kırmızılı atmosfer rakibi zorlayacak

Basın toplantısında Flick'in vurguları:

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçı öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Stadyumu'nun atmosferine dikkat çekti. Flick, karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek rakibin evindeki desteğin maçın kaderinde etkili olacağını söyledi.

Flick'in sözleri arasında öne çıkan bölüm şu şekilde: "Dünyanın en iyi atmosferinden biri. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var. Bazı anlarda maçın burada ses seviyesi ve atmosfer inanılmaz noktalara ulaşabiliyor." Bu tanımlama, Barcelona'nın İstanbul'daki maça hazırlığını daha da ön plana çıkarıyor.

Rakip analizine dair detaylar:

Flick, Galatasaray'ı "büyük takım" olarak nitelendirip takımın oyun yapısındaki gelişmeyi ve hücum hattındaki kaliteyi vurguladı. Teknik adam, "Galatasaray büyük takım. Büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız" diyerek oyuncularından saha içinde ortak hareket beklentisini öne çıkardı.

Maç öncesi yaklaşımına dair Flick, antrenmanlardaki sıkı çalışmanın sahaya yansımasından memnun olduğunu belirtti ve takımının her maça "0-0 başlıyoruz" zihniyetiyle çıktığını açıkladı. Flick, "Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Kadro, rakipler ve maç hedefi:

Real Madrid ile ilgili bir soru üzerine Flick, odaklarının şu an için yalnızca Galatasaray olduğunu net biçimde ifade etti: "Şu anda Galatasaray’a karşı bir maç var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim." Bu doğrultuda Barcelona'nın hazırlıklarını İstanbul randevusuna göre şekillendirdiği anlaşılıyor.

Kadro değerlendirmesinde Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus için, hazır olduğunu ancak son durumunun maç günü netleşeceğini söyledi. Flick, Jesus hakkında, "Takımımızda olduğundan çok mutluyum. Biraz da pozitif anlamda şaşırtıcı oldu. Bizim için iyi bir performans ortaya koydu. Bizim için iyi bir oyuncu" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Flick, Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov hakkında da yorum yaptı: "Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Hayalleriniz varsa da Barcelona olabilir bu hayaliniz. Çalışmak gerekir. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir."

Maç sonucu beklentisini sade bir hedefle özetleyen teknik adam, "Yarın 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım" diyerek skordan çok galibiyetin önemine işaret etti. Flick, Galatasaray deplasmanında rakibe uyum sağlama ve her maça özel plan hazırlamanın kilit olduğunu vurguladı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray Stadyumu&#039;nun dünyanın en iyi atmosferlerinden...

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray Stadyumu'nun dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu belirterek, sarı-kırmızılılara karşı zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç
images

Eyüpspor'da 10 kişi eksik kalmak maçın akışını değiştirdi
images

Galatasaray'dan yedi yıl aradan sonra kupaya dönüş
images

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: deplasmana yasak son bulsun

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet