Barınağın minik maskotları: üç peçeli baykuşun günlük bakımı

Amasya'da barınağın yeni maskotları

Amasya'da vatandaşlar tarafından bulunan üç baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekiplerince 2 hafta önce Amasya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Görevliler ilk kontrollerin ardından yavrulara düzenli olarak ciğer vererek özenli bir bakım programı uygulamaya başladı. Kısa sürede merkezin maskotu haline gelen sevimli yavrular, personelin ilgi odağı oldu.

bakım süreci:

Amasya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kerim Düzgün, yavruların ilk geldiğinde çok küçük olduklarını ancak iştah ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Düzgün, 'İlk geldiklerinde çok ufaktılar. İştahları, sağlıkları gayet iyi. Arkadaşlarımız kontrollerini yapıyor' ifadelerini kullandı. Personel, günlük beslenme ve sağlık takibini düzenli şekilde sürdürüyor; yem listesinde ciğer ilk sırada yer alıyor ve yavruların kilo ve hareketleri yakından izleniyor.

gelecek planı:

Merkezde daha önce de şahin ve leylek gibi kuş türlerinin bakımının yapıldığına değinen Düzgün, barınağın yoğunluğu nedeniyle yavruların güvenli bir ortamda yetiştirildiğini vurguladı. Çok sayıda köpek ve kedinin bulunduğu merkezde geçici vazife gören baykuşların, yetişkinliğe eriştiklerinde doğal yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Bu süreç boyunca yavrular hem rehabilitasyon programına tabi tutulacak hem de merkezin günlük rutininin bir parçası olacaklar.

Sosyal çevrede ilgi uyandıran üç peçeli baykuş, barınağın hem ziyaretçilerine hem de çalışanlarına neşe kattı; merkez, bakım sürecini kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

GÖREVLİLERİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMALARININ ARDINDAN CİĞER YEDİRİP ÖZENLE BESLEMEYE BAŞLADIKLARI MİNİK YAVRULAR MERKEZİN MASKOTU OLDU.