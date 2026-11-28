barış alper yılmaz'ın beşiktaş derbi istatistikleri:

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2021 yılında kulübe katılmasından bu yana siyah-beyazlılara karşı en fazla süre alan isim olarak öne çıkıyor. Yılmaz, Beşiktaş karşısında toplam 10 derbiye çıktı; bunların 9u Süper Lig, 1i ise TFF Süper Kupa maçındandı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Barış Alper ise Beşiktaş filelerine karşı gol sevinci yaşamadı; daha önce Fenerbahçe derbisinde gol kaydetmişti.

takımdaki diğer derbi isimleri:

Barış Alper'in ardından derbi tecrübesinde öne çıkan isimler ise Lucas Torreira (9) ve Abdülkerim Bardakcı (8) olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu dağılım, mevcut kadro içinde Beşiktaş karşısındaki rotasyon ve süre kullanımına dair fikir veriyor.

bu sezonki rolü ve performans verileri:

Teknik Direktör Okan Buruk, Barış Alper'e hücum hattının dışında zaman zaman bek pozisyonunda görev veriyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 16 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş derbisindeki istikrarı, hem kulüp içi deneyim sıralamasında Barış Alper'i öne çıkarıyor hem de teknik kadronun bu maçlara yönelik tercihlerini şekillendiriyor. 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde bu veriler, Galatasaray'ın saha içi planlamasında dikkat edilecek detaylar arasında bulunuyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ (ARŞİV)