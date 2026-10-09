Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Barış Alper Yılmaz galibiyeti taraftarla sahada kutladı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçta gol atan Barış Alper Yılmaz, galibiyeti taraftarla sahada kutladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Barış Alper Yılmaz galibiyeti taraftarla sahada kutladı

maç sonrası kutlama

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Müsabaka sona erdikten sonra sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

taraftarla kol kola marşlar

Kale arkasındaki tribün bölümüne giden oyuncular, kol kola girip birlikte marşlar söyledi. Tribünde yoğun bir coşku vardı ve takımın birlikteliği maç sonu atmosferine yansıdı.

barış alper yılmaz'ın dönüşü

Karşılaşmada gol kaydeden Barış Alper Yılmaz, taraftarların özel ilgisiyle karşılaştı. Tüm futbolcular soyunma odasına girdikten sonra taraftarlar, Barış Alper'in tekrar sahaya çıkması yönünde tezahüratta bulundu.

Bunun üzerine bir süre sonra sahaya dönen Barış Alper, kale arkası bölümüne giderek taraftarları selamladı ve alkışlarla karşılandı. Oyuncunun bu jesti, galibiyetin kutlanmasında duygusal anların oluşmasına katkı sağladı.

Maç sonu bu tür kutlamalar, sarı-kırmızılı camianın oyuncularla kurduğu güçlü bağı gösterdi ve tribünlerin takıma desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GALATASARAYLI FUTBOLCU BARIŞ ALPER YILMAZ, MAÇTAN SONRA SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARIN İSTEĞİNİ...

GALATASARAYLI FUTBOLCU BARIŞ ALPER YILMAZ, MAÇTAN SONRA SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARIN İSTEĞİNİ KIRMADI VE SOYUNMA ODASINDAN DÖNDÜ VE ONLARIN YANINA GİTTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray’da milli aradan galibiyetle dönüşün yankıları
images

Emre Belözoğlu: yapılan hamleler oyunu geriye çekti, genç kadro acı bir tecrübe...
images

Kerem Demirbay'ten maç sonrası sözlerine açıklık ve taraftarlara özür
images

Kerem iki golle Bandırmaspor'u galibiyete taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı