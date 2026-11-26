Toplantının genel çerçevesi:

Güney Kafkasya Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferhat Mammadov öncülüğünde düzenlenen ve tarafların sivil toplum aktörlerini bir araya getiren 5. Barış Köprüsü toplantısı, 26-27 Kasım tarihlerinde Ermenistan'da gerçekleştirildi. Toplam 60 katılımcının yer aldığı genişletilmiş ikili yuvarlak masa görüşmeleri, bölgesel barış sürecinde toplumlar arası diyaloğun güçlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve toplantı formatı:

Toplantının formatı, sivil toplum temsilcilerinin devlet kurumlarıyla doğrudan temas kurmasına yönelik olarak tasarlandı. Mammadov toplantı sırasında katılımcıların her turun ardından sayısal olarak arttığını vurguladı ve bunun, toplumlar arasındaki ilginin büyüdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Katılımcılar arasında karşılıklı etkileşim ve ortak çalışma deneyiminin geliştiği, bu sayede diyalog mekanizmalarının olgunlaştığı kaydedildi.

Gündem, komiteler ve öncelikler:

Bu oturum, önceki görüşmelerden farklı olarak 6 tematik komite üzerinden çalışmayı öne çıkardı. Komitelerin çalışacağı konular arasında çevre, ekonomi, altyapı, insani iş birliği ve medya yer aldı. Mammadov, kısa vadede tüm problemlerin çözülemeyeceğini ancak somut adımlar atılabilecek alanlara odaklandıklarını söyledi.

Diyalogun içeriği ve yaklaşım:

Mammadov, fikir ayrılıklarının doğal olduğunu ancak bunların dürüst ve samimi bir zeminde ele alındığını ifade etti. Görüşmelerin kapalı konu bırakmadan, hassas başlıklar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede sürdüğünü; katılımcıların birbirlerine soru sorabildiğini ve cevap alabildiğini belirtti. Bu yaklaşımın, sorunların hem nesnel hem de öznel nedenlerini tespit etmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

Toplantıda ayrıca sivil toplumdan temsilcilerin yetkililere iletilebilecek önerileri tartışacağı, bir sonraki aşamada hangi somut adımların atılabileceğinin değerlendirileceği bildirildi. Öne çıkan oturumlardan biri, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan'a yöneltilen ve yaklaşık iki saat süren sorular oldu; bu, girişimin devlet-sivil toplum diyaloguna verdiği önemi gösterdi.

Toplantı sonuçları, tarafların algıları ve öncelikleri üzerinde yeni değerlendirmeler yapılmasına zemin hazırlarken, Mammadov bu tür görüşmelerin toplumlar arası güven inşasına katkı sunduğunu vurguladı.

GÜNEY KAFKASYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DİREKTÖRÜ FERHAT MAMMADOV