Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’ndan uyarı:

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tırmanan gerilim konusunda uyarılarda bulundu. Elçi, olası askeri veya tek taraflı adımların, hukuki ve demokratik yollar yerine tercih edilmemesi gerektiğini belirterek, kararların anayasal çerçeve içinde alınmasının önemine dikkat çekti.

olası ekonomik ve insani etkiler:

Elçi, gerilimin derinleşmesi halinde bunun yalnızca siyasi tarafları değil, doğrudan bölge halklarını vuracağını söyledi. Muhtemel bir çatışma sürecinin, başta IKBY halkı olmak üzere Türkiye ve bölgenin ekonomik ile sosyal dokusunu zayıflatacağını; ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesi, yatırımların gerilemesi, işsizliğin artması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi sorunları beraberinde getirebileceğini vurguladı. Yeni bir insani krizin ortaya çıkma ihtimali de göz ardı edilmemelidir, dedi.

habur sınır kapısının stratejik rolü:

Elçi, özellikle Habur Sınır Kapısı üzerinden yürüyen ticaret ve lojistik hattının bölge için hayati olduğunu ifade etti. Sınır geçişlerinde yaşanacak aksamaların ticaret hacmini daraltabileceği, nakliye sektörünü olumsuz etkileyebileceği ve binlerce kişinin geçim kaynağını zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin, halklar arasında ortak refah ve güven köprüsü işlevi gördüğünü hatırlattı.

Cizre TSO olarak, Elçi sözlerinde tüm tarafları sağduyuya davet etti ve mevcut sorunların müzakere masasında, hukuki ve demokratik mekanizmalarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Bölge halklarının huzuru ve refahının, tüm siyasi hesapların üzerinde tutulmasının önemine dikkat çekti.

CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET MUAD ELÇİ