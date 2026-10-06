Barışma sonrası kıskançlık kavgası: eşini bıçaklayan koca gözaltında

Samsun'da kadına yönelik bıçaklama olayı:

Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre Ali Ç. (38) ile eşi Ayşe Ç. (37) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ali Ç., eşini bacak ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Yaralı kadın olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan suç aleti ile birlikte fail, bölgedeki yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

çiftin geçmişi ve olayın arka planı:

Edinilen bilgilere göre çiftin memleketleri Gaziantep olup birlikte aşçılık yaptıkları belirtildi. Çiftin yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bir süre ayrı yaşadıkları, yaklaşık 2 ay önce barışıp tekrar bir araya geldikleri öğrenildi. Son birkaç gündür kıskançlık kaynaklı tartışmaların yaşandığı ve bıçaklama olayının bu tartışmaların ardından gerçekleştiği bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri ve savcılık olay yerinde ve hastanede incelemelerini sürdürüyor; şüphelinin ifadesi alındıktan sonra soruşturma süreçleri takip edilecek.

YARALI KADININ EVDEN ÇIKIP EVİN ÖNÜNE OTURMASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ