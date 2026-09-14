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Bariyerlere çarpan otomobil İnegöl'de iki kişiyi yaraladı

Oylat Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkan 16 BVZ 252 plakalı otomobil bariyerlere çarptı; sürücü Emine S. (46) ile yolcu Güven O. (43) İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bariyerlere çarpan otomobil İnegöl'de iki kişiyi yaraladı

kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamamlı Mahallesi mevkiinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Emine S. (46) yönetimindeki 16 BVZ 252 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprülü kavşak girişindeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile yanındaki yolcu Güven O. (43) yaralandı. Kaza yerinden sevk edilen ambulanslarla yaralılar hızlıca müdahale edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve her iki kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı; olayın nedeni ve olası ihmaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ BARİYERLERİNE...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ BARİYERLERİNE ÇARPTI. YAŞANAN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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