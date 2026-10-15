Bariyerlere çarpıp takla attı: TEM otoyolunda iki kişi hafif yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan ve takla atarak yol kenarındaki boş alana savrulan hafif ticari araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza yeri ve araçta olanlar:

Kaza, Kuzörenemirler köyü mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ö.F.D. idaresindeki 34 NUE 919 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yol kenarındaki boş alana savruldu. Araçta sürücü Ö.F.D. ile birlikte bir yolcu bulunuyordu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki değerlendirmesine göre iki yaralının da durumu hafif olarak kaydedildi.

Kaza sonrası yol güvenliği sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışma başlattı.

TEM OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARAK YOL KENARINDAKİ BOŞ ALANA SAVRULAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.