Barselona'da at sırtında zafer: Veysel Batuhan Bay avcı parkurunda Avrupa şampiyonu

müsabakada elde edilen dereceler:

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı giyen Veysel Batuhan Bay, avcı parkurunda (hunt track) Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyona 20'den fazla ülke katıldı; Bay, aynı turnuvada genel klasmanda ise Avrupa ikinciliği derecesi elde etti.

Turnuvadaki madalya performansı, Bay’ın uluslararası arenadaki en iyi deremlerinden biri olarak kayda geçti. Avcı parkuru başarısı, at ile okçuluğun senkronizasyonu ve stratejik atlama ile hedefleme becerilerinin birleşimini gerektiriyor; Bay bu disiplinde rakiplerini geride bıraktı.

milli sporcunun sözleri:

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Bay, son 6 yıldır Atlı Okçuluk Milli Takımı’nda yer aldığını belirterek Avrupa’da derece elde etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Atlı okçuluğu, Türk kültürünün kadim bir mirası ve bir kültür hazinesi olarak tanımlayan Bay, bu sporun bugün dünya çapında profesyonelleştiğini ve olimpiyat yolunda ilerlediğini vurguladı.

Bay, sözüne Kaşgarlı Mahmud’un 'At Türk'ün kanadıdır' ifadesini anımsatarak devam etti ve şunları ekledi: 'Şanlı bayrağımızı, mübarek bayrağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Emek harcıyoruz, ter döküyoruz ve hamdolsun bunun karşılığını alıyoruz.'

altyapı, destek ve gelecek hedefleri:

Bay, elde edilen başarıda devlet imkanları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının büyük payı olduğunu belirtti. Federasyon ve bakanlığın sağladığı desteklerin, atlı okçulukta yükselen performansın temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Milli sporcu, ilerleyen dönemde de ülkeyi uluslararası arenada temsil etmeyi ve bu dalın hem spor hem kültür boyutunu yaşatmayı hedeflediklerini söyledi: 'Yolumuz çok uzun. Biz daha büyük hedefleri olan bir takımı oluşturuyoruz. İnşallah bu mukaddes bayrağı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.'

Barselona dönüşünde takım ve bireysel başarıların moral verici olduğunu belirten Bay, ülkesi adına elde edilen derecelerin atlı okçuluğun Türkiye’deki gelecek planları için yakıt sağladığını ifade etti. Hem takım çalışması hem de bireysel disiplinin birleşmesiyle yeni hedeflere yönelme kararlılığı ön plana çıktı.

İSPANYA’DA DÜZENLENEN ATLI OKÇULUK AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN VEYSEL BATUHAN BAY, AVCI PARKURUNDA AVRUPA BİRİNCİLİĞİ, GENEL KLASMANDA İSE AVRUPA İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİ