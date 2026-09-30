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Bartın ırmağında tekrarlayan köpüklenme tarım ilaçlarını işaret ediyor

Çağlayan mevkiinde suların köpürmesi üzerine ekipler örnek aldı; ilk bulgular tarım ilaçları ve yüksek azot bileşenlerini işaret ediyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın ırmağında tekrarlayan köpüklenme tarım ilaçlarını işaret ediyor

Olayın görünümü:

Bartın kent merkezinden Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde bentten dökülen suların yüzeyde yoğun köpük oluşturduğu görüntülendi. Köpükler ırmak yüzeyinin büyük bölümünü kapladı ve su çamur renginde aktı. Olayı fotoğraflayan ekipler, hem memba hem de mansap noktalarından su örnekleri aldı.

İnceleme çalışmasını yürüten ekipler, görüntü ve örnekleme sonrası alınan numuneleri analiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderdi. Laboratuvar sonuçlarının önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

İlk bulgular ve olası kaynaklar:

Saha çalışmalarında ırmak kenarında kimyasal atık karıştırabilecek bir işletme veya açık bir atık deşarj hattına rastlanmadı. Ekiplerin ilk değerlendirmesi, meydana gelen köpüklenmenin özellikle şiddetli yağışların ardından tekrarlandığı ve bu durumun çevredeki tarım arazilerinde kullanılan maddelerle ilişkili olabileceği yönünde.

Daha önce bakanlık laboratuvarlarında yapılan analizlerde ırmaktan alınan örneklerde yüksek azot bileşenleri tespit edildiği, bunun da tarım ilaçları ve gübre kaynaklı kirlenmeyi işaret ettiği belirtildi. Ekipler, olayın tekrarlayıcı doğru nedeniyle yağış kaynaklı yüzey akışlarının rolüne dikkat çekiyor.

İzlenecek adımlar ve beklentiler:

Alınan son numune sonuçları çıktıktan sonra analiz raporları doğrultusunda olası kirlilik kaynaklarının izini sürme ve gerekli idari/teknik müdahaleleri belirleme çalışması yapılacak. Şu an için resmi sonuçlar beklenirken, çalışmaların ana hedefi ırmak ekosistemine olabilecek etkileri sınırlamak ve olası kirletici kaynakları netleştirmektir.

Numuneler laboratuvar incelemesi sonrası kamuoyuyla paylaşılacak; yetkililer, bölgede benzer olayların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

BARTIN IRMAĞININ ÇAĞLAYAN MEVKİİNDE HEMEN HER ŞİDDETLİ YAĞIŞTA MEYDANA GELEN KÖPÜKLENMENİN...

BARTIN IRMAĞININ ÇAĞLAYAN MEVKİİNDE HEMEN HER ŞİDDETLİ YAĞIŞTA MEYDANA GELEN KÖPÜKLENMENİN ÇEVREDEKİ TARIM ARAZİLERİNDE KULLANILAN İLAÇLARDAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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