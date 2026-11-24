Bartın ırmağında taşkın ve etkileri

Bartın'da son bir haftadır devam eden sağanak yağışlar sonucu Bartın Irmağının su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi. Kent genelinde metrekareye 105 kilogram yağış düşmesiyle, nehir kenarındaki bazı alanlarda taşkınlar yaşandı.

taşkının vurduğu alanlar:

Taşkınlar, Orduyeri Mahallesi ile Yalı mevkisi arasında iki ayrı noktada görüldü. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile gezi parkı sular altında kaldı; ayrıca Çağlayan Piknik Alanı önündeki yol, bazı aydınlatma direkleri ve ağaçların bir bölümü etkilenerek su seviyesinin yükselmesiyle zarar gördü. Taşkın yaşanan bölgeler araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

yetkililerin çalışmaları ve takip

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri ırmak boyunca kontroller yapıyor ve su seviyesini adım adım takip ediyor. Ekipler, taşkın riskine karşı bölgelerde güvenlik önlemleri uygulayarak ulaşımın kapatıldığı noktalarda düzenlemeler gerçekleştiriyor.

Oluşan taşkınlar, sahil ve rekreasyon alanlarında kullanılabilir alanı azalttı ve yerel yetkililerce alınan tedbirler sürdüğü sürece bölgedeki ziyaretçi ve araç trafiğinin kontrollü tutulacağı bildirildi.

BARTIN IRMAĞI'NDA SU SEVİYESİ 5 METRE YÜKSELİRKEN 2 FARKLI NOKTADA TAŞKIN YAŞANDI.