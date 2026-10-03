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Bartın Üniversitesi rektörü meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki 28. Dönem 5. Yasama Yılı resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bartın Üniversitesi rektörü meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

Bartın Üniversitesi rektörü TBMM açılış resepsiyonunda

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılarak üniversiteyi temsil etti.

program ve katılımcılar:

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı kapsamında Meclis Tören Salonu’nda gerçekleştirilen programa milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, yasama yılı başlangıcına ilişkin geleneksel temasların ve görüş alışverişlerinin sürdüğü bir ortam sağladı.

kurtulmuş ile görüşme ve iletilen dilekler:

Resepsiyon sırasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve yeni yasama yılı için başarı dileklerini iletti. Akkaya, "Millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ülkemizin kalkınmasına, birlik ve beraberliğine ve belirlenen hedeflerine güç katmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Akkaya ayrıca TBMM Başkanına davet ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ederek, "kıymetli milletvekillerimize verimli ve başarılı bir yasama yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, kurum temsilcileri arasında diyalog ve iş birliği imkanlarını güçlendirmeyi amaçlayan resmi temaslar ve selamlaşmalarla sona erdi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN RESEPSİYONDA YER ALDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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