etkinlik ve açılış konuşmaları:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda akademisyenleri, görev yapan öğretmenleri ve öğretmen adaylarını bir araya getirdi. Etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine dair vurgular yapıldı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Boylu konuşmasında, eğitimin tarihsel ve kültürel kökenlerine dikkat çekerek, 'Bizim tarihimiz ilimle, irfanla, eğitimle yükselen bir medeniyetin tarihidir... temel eğitim felsefemiz kökleri kendi medeniyetinden beslenen, dalları bilim ve evrensel değerlerle uzanan çınarlar yetiştirmektir' ifadelerini kullandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise öğretmenlerin sosyal dönüşümdeki rolüne değinerek, 'Geçtiğimiz hafta Antalya’da COP31 süreci yaşandı... eğer sosyal dönüşümümüz yoksa ve bunun temelinde eğitim, öğretmen yoksa bu dönüşümler yetersiz kalacaktır' sözleriyle öğretmenlerin geleceği şekillendirmedeki sorumluluğunu vurguladı.

sanat ve dinleti bölümü:

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında anlam ve önemin aktarılmasına yönelik videolar gösterildi. Program, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ceren Doğan'ın piyano seçkisi ve Arş. Gör. Dr. Ümit Koç'un flüt konseriyle sürdü. Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Sevan Deniz yönetimindeki koro performansı izleyicilerden yoğun beğeni topladı.

panel: 'Yapay Zekâ Çağında Değişen Öğretmenlik Rolleri: Deneyimler':

Programın akademik içeriğini, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Emrullah Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel oluşturdu. Panelde farklı branşlardan öğretmenler kendi deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı.

Panelde konuşanlar arasında Sınıf Öğretmeni Serkan Boğa 'Sınıfın Ötesinde: Öğretmenlikte İlk Adımlar ve Sahadaki Gerçekler' başlıklı konuşmasını sundu. Matematik Öğretmeni Engin Durmuş 'Geleceğin Eğitimi ve Dönüşen Öğretmen Rolleri' üzerine değerlendirmeler yaparken, Edebiyat Öğretmeni Deniz Polater 'İlham Veren İzler: Mesleki Etik ve Adanmışlık' temalı sunumuyla mesleki sorumluluk ve etik boyutunu ele aldı.

Kapanışta Rektör Akkaya tarafından öğretmenlere ve katılımcılara karanfil dağıtılarak Öğretmenler Günü kutlandı; program, katılımcılar arasında birlik ve mesleki dayanışma vurgusuyla sonlandırıldı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) "24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ" DÜZENLENEN ETKİNLİKLE KUTLANDI.