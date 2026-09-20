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Bartın üniversitesinin yenilikçi değerlendirme modeli YÖKAK'tan iyi uygulama örneği ödülü aldı

BARÜ'nün öğretim elemanlarının yenilikçi performanslarını sistematik değerlendiren ve ödüllendiren uygulaması, YÖKAK konferansında iyi uygulama örneği seçildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın üniversitesinin yenilikçi değerlendirme modeli YÖKAK'tan iyi uygulama örneği ödülü aldı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'nin uygulaması uluslararası konferansta öne çıktı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansında kendi yürüttüğü kalite güvence uygulamasıyla dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zekâ" temasına odaklanan programda BARÜ çalışması, YÖKAK tarafından seçilen 12 "iyi uygulama örneği" arasına girdi.

Konferans katılımı ve sunum:

BARÜ'yü konferansta Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zafer Ceylan ve Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, önceki Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Semerci, mevcut Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karahan ile farklı birimlerden akademisyenler temsil etti. Üniversitenin "Öğretim Elemanlarının Yenilikçi Eğitim Öğretim Performanslarının Değerlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi" adlı uygulamasının sunumunu Prof. Dr. Çetin Semerci yaptı. Semerci, uygulamanın öğretim elemanlarının yenilikçi faaliyetlerini sistematik biçimde değerlendirme, görünür kılma ve başarılı uygulamaları ödüllendirme sürecini ayrıntılı şekilde anlattı.

Kalite güvencesi vurgusu ve rektörün değerlendirmesi:

Konferans açılışında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'deki 208 üniversitenin yaklaşık %65'inin son 25 yılda kurulduğunu hatırlatarak kalite güvence süreçlerinin bu kurumların niteliğini artırmadaki kritik rolüne dikkat çekti. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise üniversitenin eğitim-öğretim niteliğini yükseltmeyi ve kalite güvencesi kültürünü tüm birimlerde güçlendirmeyi öncelik haline getirdiğini belirtti. Akkaya, dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerin kalite süreçlerine entegrasyonuna vurgu yaparak, uygulamada emeği geçenleri tebrik etti.

BARÜ'nün seçilen uygulaması, yenilikçi öğretim uygulamalarını görünür kılma ve ödüllendirme yoluyla kurum içi kalite kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen somut bir örnek niteliği taşıyor. YÖKAK tarafından uluslararası platformda tanınması, üniversitenin kalite güvencesi çalışmalarının hem yerel hem de ulusal ölçekte yankı bulduğunu gösteriyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) UYGULAMALARI YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) UYGULAMALARI YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON KONFERANSI’NDA "İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ" OLARAK SEÇİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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