Bartın'da 60+ tazelenme üniversitesi ile 40 öğrenci yeniden sınıfa döndü

Programa genel bakış:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin akademik, sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla başlatıldı. Ağdacı Yerleşkesinde düzenlenen açılışla birlikte, 60 yaşını geçen 40 öğrenci iki yıl sürecek bir eğitim programına başladı.

Program, sağlıktan teknolojiye, sanattan dijitalleşmeye, doğadan spora kadar geniş bir yelpazede dersler ve atölyeler içeriyor. Katılımcılar kampüsün farklı ortamlarında üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelerek deneyim paylaşımı ve ortak etkinlikler gerçekleştirecek.

Açılış dersi ve rektörün vurguları:

Açılış dersini veren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. Akkaya, katılımcıların elde ettikleri tecrübeleri üniversitede öğrenim gören gençlerle paylaşacaklarını ve bu etkileşimin her iki kuşak için de değerli kazanımlar doğuracağını ifade etti.

Rektör Akkaya, açılış dersinin konusunun 'Dinleme' olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Hayatın içinde pek çok kez dinleme eylemini gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman karşımızdakini dinleyememek sorun oluyor. İyi bir dinleyici olmazsak asla iyi bir konuşmacı olamayız. Merdivenin ilk basamağı dinlemeyse ikinci basamağı konuşmadır.' Akkaya, katılımcıların burada edindikleri bilgi ve deneyimleri yazıya aktararak geleceğe miras bırakabileceklerini de dile getirdi.

Katılımcıların beklentileri ve sonuç:

Programın hedeflerinden biri, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde kuşaklar arası köprüler kurmak. Yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşayan katılımcılar, yeni bilgiler öğrenme, farklı insanlarla tanışma ve sosyal hayata daha aktif katılma fırsatı sunduğu için Bartın Üniversitesi'ne teşekkür ettiklerini belirtti. İki yıllık tazelenme sürecinin sonunda ortaya çıkacak çalışmaların, katılımcıların deneyimlerinin kayıt altına alınmasına ve toplumla paylaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) HAYATA GEÇİRİLEN "60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ"NDE YENİDEN ÖĞRENCİLİK HEYECANI YAŞAYAN KATILIMCILARA REKTÖR PROF. DR. AHMET AKKAYA TARAFINDAN AÇILIŞ DERSİ VERİLDİ.