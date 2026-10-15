Bartın'da budama atıkları kâğıt ve lignin üretimine kaynak olacak

Projenin genel çerçevesi:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen yeni bir proje, zeytin ve fındık ağacı budama atıklarını alternatif ham madde olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy olup ekipte Dr. Özge Özgürlük, Dr. Avni Yıldızbaş ve doktora bursiyeri olarak katkı verecek Arş. Gör. Elanur Kalkan yer alıyor. Projenin başlığı 'Zeytin ve Fındık Ağacı Budama Atıklarının Derin Ötektik Çözücü ile Fraksiyonlanarak Kâğıt Hamuru ve Lignin Üretiminde Değerlendirilmesi' olarak bildirildi.

Projenin amacı ve ekip:

Projenin birincil amacı, zeytin ve fındık budama atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülebilirliğini ortaya koymak. Çalışma, bu atıkları kâğıt hamuru ve lignin bazlı ürünlerde kullanılabilecek alternatif ham maddelere dönüştürme potansiyelini değerlendirecek. Ekip yapısı, saha ve laboratuvar çalışmaları ile analitik karakterizasyonu bir arada yürütecek şekilde tasarlandı.

Uygulama ve analiz yöntemleri:

Proje kapsamında atıklar, kolin klorür ve laktik asit esaslı derin ötektik çözücü (DES) kullanılarak fraksiyonlanacak. Farklı işlem sıcaklıkları ve süreleri uygulanarak fraksiyonlama performansının değişimi takip edilecek. Elde edilen liflerden laboratuvar ölçeğinde deneme kâğıtları üretilecek ve bu kâğıtların fiziksel, mekanik ve optik özellikleri ayrıntılı biçimde incelenecek.

Ayrıca geri kazanılan ligninler, kimyasal, yapısal ve termal özellikleri ile antioksidan kapasite açısından karakterize edilecek. Derin ötektik çözücü esaslı yöntemin teknik performansı geleneksel soda yöntemiyle karşılaştırılacak; her iki yöntemin kâğıt hamuru, kâğıt ve lignin üretimi açısından avantaj ve sınırlılıkları ortaya konulacak.

Beklenen çıktılar ve etkiler:

Projeden elde edilecek sonuçların, zeytin ve fındık budama atıklarını kâğıt üretimi ve lignin bazlı ürünler için alternatif ham maddelere dönüştürme olanağı sunması bekleniyor. Bu yaklaşım, tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, tarımsal atıkların bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirilmesinin sürdürülebilir üretim açısından önemine vurgu yaparak proje yürütücüsü ve ekibini tebrik etti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) TÜBİTAK 1002-A KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJESİYLE ZEYTİN VE FINDIK AĞACI BUDAMA ATIKLARININ ALTERNATİF HAM MADDE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLME POTANSİYELİ ARAŞTIRILACAK.