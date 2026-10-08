Bartın'da çeviri ve yapay zekâ odağında uluslararası buluşma: 6. uluslararası dil ve çeviribilim kongresi

kongrenin açılışı ve katılımcılar:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Dil ve Çeviribilim Kongresi Bartın'da başladı. Üç gün sürecek kongrede yapay zekânın çeviri süreçlerine etkisi, sözlü çeviri uygulamaları, makine çevirisi ve çeviribilimin geleceği gibi güncel başlıklar ele alınacak. Kongre hem yüz yüze hem de çevrim içi oturumlarla farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Açılış töreni BARÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından BARÜ ve Selçuk Üniversitesi tanıtım filmlerinin gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Mehmet Cem Odacıoğlu (BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi), kongre düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Onur Köksal (Selçuk Üniversitesi), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Yazıcı ve BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya yaptı. Ayrıca Prof. Dr. Haldun Soydal (Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı) gönderdiği videoda çevirinin dönüştürücü etkisine dikkat çekti.

bildiri çeşitliliği ve uluslararası katılım:

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur Köksal sunulan bildirilerin niteliğine vurgu yaparak, "Bu kongrede farklı ülkelerden 130’u aşkın bildiri sunulacak" dedi. Katılımcılar arasında ABD, Cezayir, Özbekistan ve Çin gibi ülkelerden araştırmacılar bulunuyor; bildiriler hem çevrim içi hem yüz yüze sunulacak.

akademik çıktı ve gelecek hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya açılışta sunulan bildirilerin sözlü olarak kalmayacağını, akademik yayınlara dönüşeceğini belirtti: sunulan çalışmaların dergilerde ve kitaplarda Üniversitemiz ve Selçuk Üniversitesinin ortak üretimi olarak yer alacağı ifade edildi. Ayrıca Akkaya, kongrenin Bartın'ı uluslararası üretim merkezi olarak konumlandırma hedefini vurguladı.

Kongre, dil bilimi, çeviri çalışmaları, ikinci dil edinimi, kültür çalışmaları ve yabancı dil öğretimi alanlarından akademisyenleri buluşturarak hem kuramsal hem de uygulamalı araştırmaların paylaşılmasını sağlayacak. Çeşitli oturumlarla sürecek etkinliklerde sunulan bulguların alana katkı yapması ve ileriye dönük iş birlikleri için zemin oluşturması bekleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ'NDE YAPAY ZEKÂNIN ÇEVİRİ SÜREÇLERİNE ETKİSİ, SÖZLÜ ÇEVİRİ UYGULAMALARI, MAKİNE ÇEVİRİSİ VE ÇEVİRİBİLİMİN GELECEĞİ ELE ALINACAK.