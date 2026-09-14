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Bartın'da çok illi soruşturmada eş zamanlı baskınlar: 26 kişi gözaltında

Bartın merkezli operasyonda 30 adreste eş zamanlı arama yapıldı; 34 şüpheliden 26'sı gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bartın'da çok illi soruşturmada eş zamanlı baskınlar: 26 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Toplam 34 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 adreste arama yapıldı ve 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak, silah ticareti ve yasa dışı silah bulundurmak, müstehcenlik, suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklamak ile FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği şüpheleri dahil olmak üzere 12 ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Yakalamalar ve soruşturma dağılımı:

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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