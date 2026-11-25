Etkinlik ve veda anı:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 'Şiddete Dur De, Saygıya Pedalla' sloganıyla düzenlenen "Bartın'da Dayanışma Var, Şiddete Yer Yok" farkındalık etkinliği Valilik binası önünden start aldı. Etkinlik boyunca kent merkezinde kurulan stantlar, bilgilendirici broşür dağıtımı ve halkın katılımıyla şiddete karşı dayanışma mesajı verildi.

Program sırasında Bartın'a veda eden Türkiye'nin tek kadın valisi Nurtaç Arslan da alandaki katılımcılarla bir araya geldi. Isparta Valiliğine atanması dolayısıyla kutlanan Arslan'a vatandaşlar yeni görev yerinde başarı diledi ve Bartın'dan ayrılıyor olmasının yarattığı üzüntüyü paylaştı.

Vali Arslan'ın etkinlikteki rolü:

Vali Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri, belediye bahçesinde kurulan stantları gezerek görev yapan kamu kurumlarından bilgi aldı. Arslan, dağıtılan broşürleri inceledi ve farkındalık yaratmak amacıyla katılımcıların imzaladığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız" yazılı tahtaya imzasını attı. Bu adımlar, etkinliğin hem sembolik hem de bilgilendirici boyutunu güçlendirdi.

Vatandaşların duygusu ve kapanış:

Vali Arslan'ın alana gelişi sırasında bir vatandaşın sarılarak, "Bizleri unutma" sözleri duygusal anlara neden oldu; Arslan da vatandaşa sarılarak unutmayacağını ifade etti. Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Program boyunca hem şiddete karşı ortak duruş hem de veda anının yarattığı samimi atmosfer dikkat çekti.

Etkinlik metni ve verilen mesajlar etkinlik boyunca tekrarlanarak, toplum içinde kadına yönelik şiddetle mücadelede bilinç artırma hedefinin ön planda tutulduğu görüldü. Bartın'daki bu buluşma, hem farkındalık hem de yerel bağların güçlü bir şekilde vurgulandığı bir veda niteliği taşıdı.

KADINA ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞE KATILAN BİR VATANDAŞ, ISPARTA'YA ATANAN BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN'A VEDASI DUYGUSAL ANLARA NEDEN OLDU.