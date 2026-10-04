Bartın’da gece baskını: 7 yasa dışı ses cihazına el konuldu

Olayın özeti:

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın’da gece yürüttükleri orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 adet elektronik ses cihazına el koydu.

Gece denetimlerinin kapsamı:

Denetimler, ekiplerin 7/24 esasına göre sürdürdüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Özellikle gece saatlerinde yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılıkta kullanılan cihazların tespiti ve toplanmasına öncelik verildi.

biyoçeşitliliği koruma çalışmaları:

DKMP İl Müdürlüğü, biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli yaşamını sağlamak amacıyla sahadaki denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor; ekipler yasa dışı avcılıkla mücadeleyi öncelikli faaliyet olarak yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

BARTIN'DA YASA DIŞI AVCILIKTA KULLANILAN 7 ADET SES CİHAZINA EL KONULDU.