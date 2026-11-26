Narkotik tırı ve bilgilendirme:

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Narkotik Tırlarından biri Bartın Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Bartın Emniyet Müdürlüğü'nden görevli narkotik polislerinin nezaretinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili kapsamlı bilgiler verildi.

Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, askeri erkan ile kurum amirleri katıldı. Tır içinde narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanan bireylerin nasıl tespit edilebileceği, bağımlılığın zararları ve yapılması gerekenler konusunda detaylı sunumlar yaptı. Vali Arslan, sunumları dikkatle dinledi ve öğrencilere anlatılanları iyi öğrenmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Arslan, bağımlılığın seyrine ilişkin olarak, ilk kullanımda ortaya çıkan ve kişiye geçici haz veren dopamin etkisinin zamanla artmayıp sabit kaldığını, bu durumda kişinin bağımlı hale geldiğini ve hem kendisine hem topluma zarar verdiğini vurguladı. Arslan, öğrencileri bu tehlikelere karşı bilinçli olmaya çağırdı.

Proje, anket ve ailelere yönelik mesaj:

Narkotik polisleri, sunumlarında ailelerin çocuklarını nasıl fark edebileceği ve gençlerin arkadaşlarını nasıl tanımlayabileceği konularına değindi. Sunumda öne çıkan çalışma En iyi narkotik Polisi Anne projesi oldu; polislerin aktardığına göre bağımlılara yönelik uygulanan 77 soruluk ankette, 'madde kullandığınızı ilk kim anladı' sorusuna verilen yanıtların %92'sinde 'anne' cevabı çıkmış. Annenin fark etme süresinin ortalama 18 ay sürdüğünü belirtirken, bunun uzun ve kayıp bir süre olduğuna dikkat çekildi.

Belirtiler ve ailelerin dikkat etmesi gerekenler:

Narkotik ekipleri, bağımlılığın aile tarafından fark edilmesini sağlayabilecek bazı işaretleri sıraladı: kişi sık sık para harcıyor, çevresinden borç talep ediyor, değerli eşyalarını satmaya başlıyor veya arkadaş ortamında eşyalar kayboluyorsa bunlar ciddi uyaranlar. Ayrıca yeme içme alışkanlıklarında bozulma, sevdiği yiyeceklere ilgisizlik ve hızlı, ciddi kilo kaybı gözlenebileceği belirtildi.

Özellikle uyarıcı sınıfı maddeler için davranış değişiklikleri ve uyku döngüsündeki çarpıcı farklılıklara dikkat çekildi: bazı kullanıcılar 2 gün boyunca hiç uyumazken, sonrasında bedenin yorulması nedeniyle 18 saate varan uzun uykular görülebiliyor. Polisler bu tür işaretlerin ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ilk noktalar olduğunu vurguladı.

Program, narkotik tırı önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Vali'nin bebek sakinleştirme çabası:

Etkinlik sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrılırken Vali Arslan ve protokol, alandan hıçkırarak ağlayan bir bebek sesi duydu. Vali, bebeği sakinleştirmeye çalışan bir kadını görüp yanına giderek bebeğin neden ağladığını sordu. Kadın, bebeğin yakını olduğunu ve annesinin markete gitmesi nedeniyle ağladığını söyledi. Kısa süre bebeği yatıştırmaya çalışan Vali Arslan, başarılı olamayınca aracına yönelip alandan ayrıldı.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, İL EMNİYET MÜDÜRÜ BÜLENT GÜRCAN, ASKERİ ERKAN VE KURUM AMİRLERİ VE MÜDÜRLERİ İLE BİRLİKTE NARKOTİK TIRINI GEZDİ.