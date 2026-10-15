Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentte yollarda su birikintileri oluştu, ırmak seviyeleri yükseldi ve sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman düştü.

etkiler ve hasar:

Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Yağış, günlük yaşam ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

güncel durum:

Kentte yaklaşık 10 dakikadır etkili olan yağışın devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİNİN SARI KODLA UYARI YAPILAN BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR. YOLLARDA OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİ SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATIRKEN ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNE İSE SU BASTI.