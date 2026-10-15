Dolar 49,5244 +0,12%
Euro 55,6829 +0,27%
Bist 11.792,01 -2,30%
Altın Gram 6.701,60 +0,93%
EUR/USD 1,1241 +0,18%
Brent Petrol 105,37 -0,52%
--°

Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi

Bartın'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla yolları ve bazı ev ile iş yerlerini etkiledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi

Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentte yollarda su birikintileri oluştu, ırmak seviyeleri yükseldi ve sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman düştü.

etkiler ve hasar:

Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Yağış, günlük yaşam ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

güncel durum:

Kentte yaklaşık 10 dakikadır etkili olan yağışın devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİNİN SARI KODLA UYARI YAPILAN BARTIN&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR. YOLLARDA OLUŞAN SU...

METEOROLOJİNİN SARI KODLA UYARI YAPILAN BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR. YOLLARDA OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİ SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATIRKEN ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNE İSE SU BASTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gercüş yolunda pikapla çarpılan büyükbaş hayvan yaralandı
images

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti
images

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı
images

Yılmaz'dan çevik kuvvet personeline teşekkür ve çalışma değerlendirmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı