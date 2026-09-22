Bartın'da öğrenciler gökyüzünden barış mesajı verdi

Uçurtmalar Vurulmasın etkinliği:

Bartın Ömer Tepesi Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlik, çocukların barış, kardeşlik, umut ve özgürlük içinde büyüyebildiği bir dünya dileğiyle gerçekleştirildi. Programda öne çıkan tema Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın oldu ve rengârenk uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Katılım ve protokol:

Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve il protokolü katıldı. Organizasyonda toplam 25 okuldan 585 öğrenci yer aldı; bunların 92'si anaokulu, 303'ü ilkokul ve 190'ı ortaokul