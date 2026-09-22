Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8248 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.849,21 -0,45%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,58 +0,24%
--°

Bartın'da öğrenciler gökyüzünden barış mesajı verdi

Bartın'da 25 okuldan 585 öğrencinin katıldığı Uçurtmalar Vurulmasın etkinliğinde çocuklar Gazze'ye barış ve destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın'da öğrenciler gökyüzünden barış mesajı verdi

Uçurtmalar Vurulmasın etkinliği:

Bartın Ömer Tepesi Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlik, çocukların barış, kardeşlik, umut ve özgürlük içinde büyüyebildiği bir dünya dileğiyle gerçekleştirildi. Programda öne çıkan tema Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın oldu ve rengârenk uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Katılım ve protokol:

Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve il protokolü katıldı. Organizasyonda toplam 25 okuldan 585 öğrenci yer aldı; bunların 92'si anaokulu, 303'ü ilkokul ve 190'ı ortaokul

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merve ve İbrahim Çelik anısına Davraz'da 4-6 yaş Kur’an kursu temeli atıldı
images

Teknolojiyi etik ve bilgelikle inşa edin: Kastamonu Üniversitesi oryantasyonu ye...
images

Memleketine vefa: Maçka ve Yalıncak’ta üç eğitim kurumu ve yurt hizmete girdi
images

Balıkesir'de müdür rotasyonu: dört ilçede görev değişimleri gerçekleştirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği